Aşı üretimini ilçe başkanına verdiler

Türkiye’nin anlaşma yaptığı aşılar arasına Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısı da eklenmiş, aşının Türkiye'de üretiminin yapılacağı duyurulmuştu.

Rusya'yla Türkiye'de ortak aşı üretimini yapacak olan Viscoran firmasının sahibinin eski AKP'li Üsküdar İlçe Başkanı Öztürk Oran olduğu öğrenildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran İlaç, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” açıklamasında bulunmuştu.

Birkaç ay içinde üretime başlayacak

RDIF ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Viscoran ilaç şirketinin, gelecek birkaç ay içinde tesislerinde üretime başlayacağı kaydedildi.

Birgün'de yer alan habere göre asıl işi ilaç sanayi olmayan Oran aslında bankacı. Öztürk Oran, aynı zamanda Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

2012 yılı Mayıs ayında yapılan kongrede AKP Üsküdar İlçe Başkanı olarak seçilen Oran, 30 Nisan 2014’te ise Vakıflar Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Oran bu görevi 2017 yılına kadar sürdürdü. 2015 yılı Haziran ayı itibariyle de Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmeye başladı.