Aşı muamması sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü’nde görev yapan kıdemli bilim insanı Soumya Swaminathan, 2022 yılına kadar hayatı normale döndürmeye yetecek kadar aşı üretilmesinin beklenmemesi gerektiğini açıkladı.

DSÖ’nün farklı gelir seviyelerindeki ülkelerin aşıya adil bir şekilde erişebilmesini sağlamak için bir kaynak toplama mekanizması olarak kurduğu Covax inisiyatifinin, önümüzdeki yılın ortasına kadar 170 kadar ülke için yüz milyonlarca doz aşı depolayacağını belirten Swaminathan, ancak doz sayısının 2021 yılının sonundaki 2 milyar hedefine ulaşılana dek sosyal mesafe ve maske uygulamalarının kaldırılmasına yetecek düzeyde olmayacağını vurguladı.

Swaminathan, Ocak ayında bütün dünyaya yetecek kadar aşı üretileceği ve hayatın normale döneceği yolundaki tablonun gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, uzun vadeli yan etkilerin olmadığından emin olunabilmesi için sürmekte olan bütün deneylerin en az 12 ay boyunca izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD DSÖ’nün Covax inisiyatifine katılmayacağını açıklarken Çin ile müzakerelerin son tarih olan 18 Eylül’e günler kalsa da devam ettiği belirtiliyor. Bugüne kadar inisiyatife 84 ekonomi katılırken, 92 düşük gelirli ülke ise zengin ülkeler ve bağışçılar tarafından sübvanse edilecek ücretsiz aşılar için uygun bulunmuş durumda. Ancak aşı çalışmalarına en fazla yatırım yapan iki ülke olarak ABD ve Çin’in dışında kalması, inisiyatifin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor.

‘Çin halkı aşıya Kasım ya da Aralık’ta ulaşacak’

Çin ise aşının topluma ulaştırılması için daha kısa bir takvim öngörüyor. Salı günü Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilisi Wu Guizhen, Çin halkının ülkede üretilen aşıya Kasım ya da Aralık ayı gibi erişebileceğini açıkladı.

Çin acil durum yetkisi çerçevesinde siviller üzerinde Temmuz ayından bu yana üç aşı, orduda ise Haziran’dan bu yana bir aşı kullanıyor. Eczacılık alanında faaliyet gösteren büyük bir kamu şirketinin yetkilisi Eylül ayında, yüzbinlerce Çinli’nin çoktan aşı olduğunu söylemişti.

Trump: Aşı 3-4 hafta içinde hazır olacak

Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ABD, aşı takvimi konusunda en az Çin kadar iddialı. ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'a karşı aşıya sahip olmaya "çok yakın" olduklarını açıkladı. Trump, aşının önümüzdeki haftalarda hazır olabileceğini belirtti.

ABC News'tan George Stephanopoulos'a konuşan Trump, "Gerçeği söylemek gerekirse, bir önceki yönetimin aşıyı bulması Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) ve diğer onay aşamaları yüzünden belki yıllar alırdı. Bizse aşıya önümüzdeki haftalarda ulaşabiliriz. 3, belki 4 hafta içinde" dedi.

ABD yönetimi, şu anda 6 adayının klinik deneyleri üzerinde çalışıyor. Bunlardan 3'ü, kişiler üzerinde denenmesi aşamasında.

ABD Başkanı Donald Trump, aşının seçim gününe kadar hazır olabileceğini söylerken, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Francis Collins, aşının 3 Kasım tarihine kadar hazır olmasının mümkün olmadığını, ancak 2020 sonuna dek hazır olabileceğini kaydetti.

Rusya Hindistan’a 100 milyon doz aşı gönderecek

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) ile önde gelen küresel ilaç şirketi Dr. Reddy’s arasında, Sputnik V adı verilen Covid-19 aşısının klinik testleri ve tedariki için işbirliği anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Sputnik’in haberine göre RFPİ ile Dr. Reddy’s arasındaki anlama kapsamında, klinik testlerin sonuçlanması ve Hindistan’daki düzenleme kurumunun onayı alındıktan sonra, 2020 sonundan başlayarak Hindistan’a 100 milyon aşı gönderilecek.

Rusya Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos’ta tescil edildiği açıklanan ve ilk partisi 15 Ağustos’ta üretilen Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve etkili olduğunu ileri sürüyor.