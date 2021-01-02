Aşı mı hak, patent mi?

Pfizer, aşı çalışmaları için büyük finansal riskler aldığını bu yüzden dünya yıkılsa aşısının "formülünü" kimseyle paylaşmayacağını söyledi. "Formül" lafın gelişi. Aslında bilinmeyen bir formülün bilgisine değil, o formülü başkalarının da kullanma hakkına tekel koyuyor bu farma Deli Dumrulu.

Büyük ilaç tekelleri hep aynı gerekçeye sığınıyor, "bu ilacı üretene kadar çok para harcadık, şimdi beleşe vermeyiz." Oysa ilaç firmalarının bilançosunda reklam ve tanıtım giderleri araştırma geliştirme harcamalarının çok üzerinde yer alıyor.

Kenya'ya ilaç vermeyenler göçmenlerin taşıdığı hastalıktan şikayet ediyor

İlaçlar bu yüzden önce zengin ülkelere gidiyor ama hastalıklarla boğuşan, salgınlarda ilk kurban veren hep yoksul ülkeler oluyor. Üstelik, zenginler yine onları suçluyor: Hastalıklarınızla kalkıp kaçak yollardan göç ederek onları bize bulaştırıyorunuz!

Peki hep böyle miydi?

Yani "formüller" hep patentini alanın elinde miydi? Yüzlerce yılı geçtik, yüz yıldır böyle miydi?

Gökçe Cihan Üstündağ, patent meselelerinin yakın tarihini anlatırken "öyle değildi, en azından her şey tekeller için bu kadar kolay değildi" diyor. Dünyanın sağlığının "big Pharma"ya teslim edilmesi adım adım gerçekleşti. Büyük darbe, Sovyet sosyalizminin ringden ayrılmasıyla geldi.

Pandemi sonrası insanlık can sağlığıyla, büyük şirketlerin kârları arasında sıkışıp kalmışken, Üstündağ patent konularının geçmişini ve bugününü etraflıca anlatıyor.

Türkiye'nin AB süreci ve Gümrük Birliği macerasıyla yaşadıklarını da unutmadan.

Ve büyük bilim insanı Marie Curie'nin sorduğu soruyu tekrar hatırlatıyor: Güneşi patentleyebilir misiniz ya da radyum kimin malıdır?