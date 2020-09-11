Aşı krizinde son durum: Yüzlerce başvurunun olduğu ASM’ye 10 doz aşı gelirse…

Covid-19 salgını giderek yayılırken, salgınla birebir ilişkisi olmasa da bu yıl grip ve zatürre aşısına olan talepte adeta patlama yaşanıyor.

Bu hafta içi Aile Sağlığı Merkezleri’ne zatürre aşıları gönderilirken, yüzlerce kronik hasta takip eden aile hekimleri, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda aşı gelince ne yapacaklarını şaşırdı.

Ankara’da takip ettiği kronik hasta sayısı 200’e yakın olan bir aile hekimi, bu hafta pazartesi günü kendilerine 12 doz aşı gönderildiğini belirtirken, bebek ve çocuklar için yapılan bu aşıların anında tükendiğini, kronik rahatsızlığı bulunan hastalarına bu aşıdan yapma imkanı bulamadıklarını aktardı.

'Bebek ve çocuk aşı takviminde yer alıyor'

Covid-19’la doğrudan bağlantısı olmamasına rağmen söz konusu aşıya talepte büyük bir artış yaşandığını aktaran aile hekimi, şu ifadeleri kullandı:

Bu bebek ve çocukların aşı takviminde bulunan bir aşı. Biz yıllardır zorunlu uygulanan dozlar dışında elimizde kalan aşıları kronik rahatsızlığı bulunan, kanser ya da diyabet hastalarımıza yapıyoruz ancak bu sayı da zaten 2-3’ü geçmiyor gelen aşı miktarı nedeniyle.

'Talep patlaması var'

Covid’le birlikte bir anda bu aşıya çok yoğun biçimde başvuru oldu. Doğrudan bir ilişkisi olmamasına karşın sanırım televizyonlarda buna ilişkin yayınlar bu taleplerin artmasına yol açtı.

Daha önce çok çok az kişinin sorduğu bu aşıyı şimdi neredeyse herkes gelip soruyor. Aşının ücretsiz yapıldığına ilişkin ASM’de 3 yıldır duran yazıyı yeni fark ettiler.

Talep adeta patladı. Kronik rahatsızlığı olan herkes başvuruyor, varisi olan da KOAH’ı olan da geliyor.

Bu aşıyı olurlasa Covid’e yakalanmayacaklarını düşünenler bile var.

Bu aşının faydası olduğunu ancak güncel durumla doğrudan bir ilişkisi olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.

'İnsanlar kendilerinden saklandığını düşünüyor, iş şiddete varacak seviyeye geliyor'

Ancak elimizde yeterli dozda aşı bulunmadığı için insanlar kendilerinden saklanıyor gibi bir algıyla hareket ediyor. Telefonlar susmuyor, iş şiddete varacak seviyeye dahi geliyor.

Hekim başına 10-12 doz aşı geliyor. Bu zorunlu aşı kapsamındaki bebekleri ve çocukları karşılayacak dozda oluyor. Bize ancak 500 doz civarında aşı gelirse bu ihtiyaca yanıt verebiliriz.

'Pazartesi geldi, anında bitti'

Türkiye’de erişkin aşılaması zorunluluk taşımıyor, biz öncelik sıralamasına koyuyoruz elimizde kalan birkaç dozu. En yaşlı olanlara ya da kronik rahatsızlıkları olanlara uygulamaya çalışıyoruz.

Pazartesi günü gelen aşı anında bitti.

Ücretsiz olan bu aşı eczanelerde paralı olarak da satılıyor ancak talep nedeniyle oralarda da bulunamaz durumda.

Bakanlığın elinde yeterli miktarda aşı bulunduğu ancak iletilmediği de söyleniyor. Böyle bir olanak varsa iletilmeli, bunun uygulamasını bizler yapabiliriz.

Hatta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar dışında ki kişilere de keşke yapabilsek.

'Grip aşısı da sürekli soruluyor'

Yine grip aşısı da çokça soruluyor. Bu aşı Kasım-Aralık aylarında ulaşacak ama burada da gelecek dozun sınırlı olduğu belirtiliyor.

Grip aşısı kişinin heyet raporu varsa ödeme listesinde yer alıyor onun dışında ücretli olarak uygulanıyor.

Ancak dediğim gibi, aşı yok…