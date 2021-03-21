Aşı karşıtları dikkat! İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın

ABD'li aşı karşıtı "gazeteci" Naomi Wolf bugün sosyal medya üzerinden bir takipçisinin kendisine yolladığı anekdotu sorgulamadan paylaşmasının ardından aşı karşıtlarının "güvenilir bilgilerini" nereden edindiklerine dair önemli bir ipucu vermiş oldu.

The Intercept muhabiri Ken Klippenstein'ın kendisine "Doktor John Sims" adlı bir sağlıkçının "Eğer aşı etkiliyse, o zaman neden insanların aşı olması için baskı uygularsınız ki? Bilinçi rıza demek hastaların kendi kararlarını vermelerine izin vermektir" şeklindeki anekdotunu yollamasının hemen ardından Wolf bunu paylaştı. Oysa "Doktor John Sims"in böyle bir beyanı bulunmamakla birlikte, gerçek hayatta öyle bir kişi de bulunmuyordu. Wolf'un kullandığı yazılı görseldeki "doktor" ise sahne adı Johnny Sins olan bir porno film oyuncusundan başkası değildi.

Wolf'un düştüğü tufayla dalga geçen bir paylaşımın gerçek "Johnny Sins" (doktor değil) tarafından da paylaşılmasıysa dikkat çekti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski ABD Başkan Yardımcısı ve Bush'un rakibi Al Gore'un da danışmanlığını yapmış olan "Liberal aktivist" Wolf ABD'de aşı karşıtı hareketin başını çeken bir komplo teorisyeni. Kendisini "üçüncü dalga liberal feminist" olarak adlandıran Wolf, kürtaj karşıtı beyanlarıyla biliniyor.

Pandeminin ve onu takip eden kısıtlamaların başlangıcından beri Dr. Naomi Wolf (tıp doktoru değil) virüs inkârcısı ve aşı karşıtı faaliyetlere yoğunlaşmış durumda.