Aşı için 55 milyon enjektör alınacak: İhaleyi dilediğine vermekte serbest...

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) maske ihalesinin ardından aşı enjektörü ihalesi açtı.

Devlet Malzeme Ofisi, Covid-19 aşısı için 55 milyon adet aşı enjektörü alacak.

Enjektörlerin kapalı teklif usulüyle "iç piyasadan" alınacağı duyuruldu.

Sözcü'deki habere göre, ihale duyurusundaki şu ifade dikkat çekti:

“İhale Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir”

DMO, 17 milyon maske ve 1 milyon 60 bin ml el dezenfektanı ihalesinde de kanunun aynı maddesinden yararlanarak ihaleyi istediğine verebileceğini duyurmuştu.