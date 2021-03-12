Aşı hayat kurtarıyor: Türkiye'de aşı olup salgına yakalanan kişi sayısı açıklandı

Covid-19 aşısının koruyuculuğuna ilişkin önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Aşı olan yurttaşlardan oldukça küçük bir salgına yakalanırken, bu kişilerden sadece 5'i yoğun bakımda tedavi gördü, hiçbiri yaşamını yitirmedi ya da entübe edilmedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada aşı olanların durumuna ilişkin konuştu.

"İki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra üzerinden iki hafta geçen, yani bağışık olarak tanımlayabileceğimiz 1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852 kişi hastalık tanısı aldı, bunların içerisinde de sadece 53 tanesi hastanede yattı, bunların içerisinde de yoğun bakımda yatan sadece 5 kişi söz konusu" diyen İlhan, "5 kişiden 3'ü de taburcu oldu. Bunları hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil. Benzer bir durum bizde de söz konusu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de yine aşı olduktan sonra enfekte olan kişiler var; ama hiçbiri yoğun bakımda yatmadı, entübe olmadı. Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Bu çok önemli. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor" ifadesini kullandı.

Aşının koruyuculuğuna ilişkin bu verileri oldukça önemliyken, diğer yandan ise aşılama çalışmaları oldukça yavaş ilerliyor.

Aşılamanın yavaş ilerlemesi artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle tepki çekiyor.