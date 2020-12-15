Asgari ücretli bir yurttaş aylık ücretiyle ancak 8 gün geçinebiliyor!

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi, açlık ve yoksulluk sınırı çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Çalışmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 439 TL oldu.

Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutarı gösterirken, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 169 TL olarak gerçekleşti.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı ise 8 bin 437 TL'ye ulaştı.

2003 yılının kasım ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15,5 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 81,3 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 17 yıl zaman zarfında açlık sınırı 5,25 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4,8 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla arttı.

Çalışmaya göre, eşi çalışmayan, 2 çocuklu bir asgari ücretlinin eline AGİ dahil 2435 lira geçiyor. Bu ücret asgari ücretlinin geçinmesi için gerekli ücretin (yoksulluk sınırının) üçte biri bile değil. Asgari ücretlinin geliri, yapması gereken harcamalar dikkate alındığında, ancak 8 gün yetiyor.