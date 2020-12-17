Asgari ücretli bir öğünle bir gün geçiriyor

Türkiye'de eşi çalışmayan, 2 çocuklu bir asgari ücretli gıdaya yalnızca günlük 22 lira ayırabiliyor. Yani asgari ücretlinin üç öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 5,6 TL olurken, öğün başına bu tutar sadece 1,85 TL düzeyinde kalıyor.

Bu hesaplama Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından bugün yayımlanan Asgari Ücret Araştırması'nda yer alıyor.

Araştırmada asgari ücretle ilgili çarpıcı veriler yer alıyor. Buna göre asgari ücretli kira, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtların tamamına ayda 725 lira ayırabiliyor. Çocuk başına eğitim için ayırabildiği para ise 10 TL. Asgari ücretlinin buzdolabı alabilmek için 96 ay çalışması gerekiyor.

BİSAM'ın asgari ücret araştırması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi Madde Fiyatları, TÜİK Tüketim Harcamaları Araştırması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret İstatistikleri üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor.

22 lira ile 4 kişilik ailenin bir günde doyması bekleniyor

Araştırmadan çarpıcı veriler şöyle:

- Tek gelirli bir asgari ücretli ailesi en yoksul yüzde 20’lik dilim içerisinde yer alıyor.

- Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretli, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra 2 bin 320 liralık gelirinden (vergi dilimi ile gelir kaybı sonrasında) gıda için günlük ayırdığı 22 lira ile hem eşinin hem kendinin hem de çocuklarının karnını doyurmak zorunda.

- Asgari ücretlinin ailesiyle sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken harcama tutarı 2 bin 439 lira. Yapabildiği harcama 667 lira. Asgari ücretli bir öğün ile bir gün geçiriyor.

- TÜİK verilerine göre Kasım 2020 itibariyle Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 1.113 TL’yi bulurken, asgari ücretlinin kira (gerçek ve izafi kira) için ayırabildiği tutar sadece 464 TL.

- Buna göre asgari ücretlinin sağlıksız bir çevrede, kentsel donatı hizmetlerinin en az olduğu, deprem riski altındaki konutlarda yaşamak zorunda kaldığı söylenebilir. Sefalet sadece sofrada değil, sağlıksız konutlarda da asgari ücretliyi bulmaya devam ediyor.

Asgari ücret yalnızca tek yön ulaşıma yetiyor

- Asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin servis imkânı yoksa işyerine ulaşımı bile büyük bir sorun. Tek bir belediye otobüs biletinin Türkiye ortalamasında 2,8 TL olduğu koşullarda, asgari ücretlinin ulaşım için ayırabildiği günlük tutar sadece 2,31 TL, bu tutarla sadece tek yön bilet alınabiliyor.

- Kültür ve eğlence hizmetleri için ayrılabilen tutar aylık 6 TL. Bu miktar ile ne sinemaya ne tiyatroya gidebilmek mümkün değil.

Uzaktan eğitim için cihazlara ulaşması imkansız

- Asgari ücretli çocuğuna defter kalem bile alamayacak durumda. Okul tercihleri büyük oranda, yoksul ve kaynak yokluğundan eğitim veremez durumdaki okullar olan asgari ücretlinin çocuğunu okutması, aylık çocuk başına 10 TL’lik tutar ile yokluktan dolayı neredeyse mucize. COVID 19 süreci nedeni ile uzaktan eğitim için alınması gereken teknolojik cihazlara ulaşmak bile imkansız.

- Asgari ücretlinin Kasım 2020’de ortalama fiyatı 3561 lira olan bir buzdolabını alması için, ev aletlerine ayırabildiği 37 lira ile 96 ay çalışması gerekmekte.

- Özetle asgari ücretliden, her aile ferdi için bir öğün başına 1,85 lira ile karnını doyurması, 1 buzdolabı için 96 ay (yaklaşık 8 yıl) çalışması, 725 liraya barınması ve ısınması, çocuk başına 10 liralık eğitim harcaması ile çocuklarını yetiştirmesi bekleniyor.

Üretilen kaynaklar belirli ellerde toplanıyor

BİSAM'ın araştırmasının sonuç bölümünde asgari ücret belirlenirken bu gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanarak şöyle denildi:

"İşçilerin talebi asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulmasıdır. Asgari ücretin ekonomik büyüme ve verimlilik artışından pay almaması, üretilen kaynakların belirli ellerde toplanması anlamına gelmektedir. Gelir dağılımını düzeltici bir rol oynaması beklenen asgari ücretin, açlık sınırının bile altında belirlenmesi vicdanları zedelemektedir. Asgari ücretin, temel gereksinimleri karşılayacak bir biçimde ele alınması gerekmektedir."