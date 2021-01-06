Asgari ücrete yapılan zam daha cebe girmeden böyle buhar oldu...

Asgari ücrete yapılan 500 liralık zammın alım gücü bir ay içinde 6.7 kilogram makarna, 8 kilogram kuru soğan, 20 kilogram patates, 70 adet yumurta azaldı.

500 liradan geriye bir şey kalmadı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, asgari ücrete yapılan 500 liralık zam daha cebe girmeden enflasyon karşısında eridi. Başta temel gıda ürünleri olmak üzere sadece bir ay içinde iğneden ipliğe gelen zamlar yüzünden 500 liralık zamla alınabilecek makarna miktarı 6.7 kilogram, pirinç 2.3 kilogram, bulgur 4.4 kilogram birden azaldı. Asgari ücretli daha cebine bile girmeyen 500 lirayla 6 kilogram daha az un almak zorunda kalacak. Aylık bebek bezi ve mama parasını dahi karşılamayan 500 lira, yeni zamlanan kira, elektrik ve doğalgaz faturalarına da yetmeyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, aralık ayında çocuk mamasına yüzde 2,14, çocuk bezine yüzde 2,5 zam geldiğine işaret ederken, “Yeni doğan bir bebeğin günde ortalama 10 adet bez kullandığını varsaydığımızda asgari ücretlinin bebeği için günlük harcaması gereken bez tutarı 8 TL, aylık ise 240 TL'ye çıkmaktadır. Bir bebeğin aylık ortalama mama parası ise 572 TL'yi buluyor. Bu durumda asgari ücretli yeni doğan bir bebeği için aylık yapması gereken bez ve mama masrafı en az 812 TL'ye ulaşıyor ki, yapılan 500 TL zam asgari ücretlinin çocuğunun bez ve mama parasını bile karşılamıyor” dedi.