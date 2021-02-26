Asgari ücret zammı iki ayda buhar oldu, açlık sınırı 2 bin 719 liraya yükseldi

Türk-İş "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı olan "açlık sınırı" 2 bin 719 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 856 lira oldu. Tek kişinin "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 297 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,53 artış gösterdi. Yılın ilk iki ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 4,98'i bulurken gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,44 oldu.

Süt, yoğurt, peynir grubunda, süt fiyatındaki artış bu ay da devam etti. Kıyma ve kuşbaşı et fiyatı aylar sonra artış gösterdi. Balık fiyatları geçen aya göre arttı.

'Sebze-meyvede ortalama yüzde 9,52 artış'

Sebze-meyve fiyatları kış koşullarının da etkisiyle ortalamada arttı. Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,62 liradan yüzde 9.52'lik artışla 7,25 liraya çıktı.

Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,34 lira olurken ortalama meyve fiyatı 7 lira olarak hesaplandı. Şekerin fiyatında da artış görüldü.

Asgari ücretle yoksulluk sınırı arasında yaklaşık 100 lira var

Daha önce 2 bin 324 TL olan asgari ücret, 2021 yılında geçerli olmak üzere 2 bin 825 TL olarak belirlenmişti.

Gelinen noktada asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 106 lira oldu.