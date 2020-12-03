Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yarın saat 14.00'da başlayacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), patron tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyonda hükümetten, Türk-İş'ten ve TİSK'ten 5'er temsilci bulunacak.

'Hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücreti belirliyor'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konuya ilişkin "Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin olduğu 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. İşveren ve hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu sene yönetimle 'Biz bu komisyona katılmasak mı?' diye de düşündük. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil" şeklinde konuştu.

Türk-İş: İşveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz

"Kamu sözleşmelerinde ya da özel sektör sözleşmesinde bir sürü yaptırım hakkımız var ama asgari ücrette böyle bir yaptırım hakkımız yok" diyen Atalay, komisyondan talep edecekleri rakam konusunda HAK-İŞ ve DİSK'in de görüşlerini alacaklarına işaret ederek ""Bugün asgari ücret net 2 bin 324 lira. Bu ücretle değil bir ay 15 gün bile geçinilmez. Komisyonda işveren ve hükümeti temsil eden üyeler, bugünden itibaren başlasınlar bakalım 2 bin 324 lirayla kaç gün idare edebiliyorlar? Onun için işveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz. Böyle bir rakamı getirirlerse masada onlarla birlikte hareket ederiz" dedi.