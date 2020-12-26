Asgari ücret tartışmaları emekçiler için ne anlama geliyor?

soL TV'de cuma akşamları canlı olarak yayınlanan Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta Dayanışma Meclisi üyeleri, komisyon görüşmeleriyle son günlerin tartışma konusu olan asgari ücreti konuştu.

Gazeteci Rabia Deniz moderatörlüğünde gerçekleşen programın konukları Prof. Dr. Hüzeyin Özel ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Genel Koordinatörü Selahattin Kural'dı.

Dayanışma Meclisi üyeleri içinden geçtiğimiz pandemi koşulları ve emekçilerin her geçen gün daha da yoksullaştığı bu zorlu süreçte asgari ücret için konuşulan miktarlar ve bunun emekçiler için ne anlama geldiğini konuşarak başladı.

Asgari ücret tartışması neoliberal politikaların sonucu

Prof. Dr. Hüseyin Özel neoliberal politikaların uygulanmasının en büyük göstergesinin asgari ücret olduğunu söyleyerek başladı ve covid-19 pandemisinin burada yaşanan krizi daha da derinleştirdiğine vurgu yaptı. Asgari ücret komisyonunun oluşturulma biçiminin işçi sınıfının sesinin kesilmesine hizmet ettiğini söyleyen Özel, asgari ücretin normal koşullarda emekçilerin "daha insanca bir yaşam sürdürmeleri için" tasarlanması gereken bir şey olması gerektiğini ancak özellikle son 20 yıldır iş gücünü kontrol altında tutmak için bir araç olarak görüldüğünü belirtti. Özel, asgari ücretin miktarının, daha yüksek ücretleri de etkilediğini ve bu yüzden asgari ücretin olabildiğince düşük tutulması ve insanları sosyal yardımlara muhtaç hale getirme amacı taşıdığını ifade etti.

Var olan tabloda asgari ücret tartışması meşru değildir

İkinci olarak söz alan Selahattin Kural kapitalizmin krizinin daha da derinleştiği son dönemde, pandemiyle birlikte işsiz kalan binlerce yurttaş olduğuna vurgu yaptı ve yedek iş gücü ordusunun artmasının patronlara asgari ücreti çok daha aşağılara çekebilme imkanı tanıdığını söyledi. AKP'li milletvekili Şahin Tin'in “insanların boğazından kuru ekmek geçiyorsa bu ülkede açlık yoktur” sözünü hatırlatan Kural, böyle bir ortamda asgari ücret tartışmasının meşru olmadığını savundu. Sendikaların güncel durumu ve asgari ücret görüşmelerindeki etkilerinin konuşulduğu programda, toplumsal muhalefetin de baskı altında tutulmasının gelinen durumda etkili olduğuna vurgu yapıldı.

Programı izlemek için: