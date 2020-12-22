Asgari ücret için 3. toplantı bugün

2021'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik toplantıların üçüncüsü bugün yapılıyor. 2. toplantıya ev sahipliğini patron örgütü TİSK yapmış, "dengeli bir asgari ücret" ve kendilerine verilen asgari ücret desteğinin sürmesini istemişlerdi.

Salgın koşullarında "çevrim içi" düzenlenecek toplantıda Türk-İş heyeti işçiler adına görüş sunacak.

İlk toplantı 4 Aralık'ta, ikinci toplantı 15 Aralık’ta gerçekleştirilmişti.

"Buradan işçiye müjde çıkmaz"

TKP asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Hep beraber işçiye kaşıkla verip kepçeyle almanın hesabını yapıyorlar. Asgari ücret artışından daha fazlasını patronlara aktarmaya devam edecekler. Koç, Sabancı, Cengiz, Limak vd. sermaye grupları ellerini ovuşturup mizanseni izlemektedir" demiş, "Masada 'yoksulluğu bitirdik' diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, işçi düşmanlığı tescilli bir patron temsilcisi ve güdümlü bir işçi konfederasyonu başkanı var. Buradan işçiye asgari ücrette müjde çıkmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde DİSK tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre asgari ücret nüfusuna yarıya yakınını doğrudan ilgilendiriyor. Araştırmaya göre Türkiye'de asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında ücret alan işçilerin sayısı 9,7 milyon. Bütün ücretli çalışanların yüzde 50’ye yakını bu kapsamda. Tüm ücretli çalışanların yüzde 64’ü ise (12,5 milyon işçi) asgari ücretin altı ile asgari ücretin bir buçuk katı arasında bir ücret elde ediyor.