Asgari ücret görüşmelerine tepki: Rol yapıyorlar

Türkiye Komünist Partisi, asgari ücret tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı bitti. Bu toplantıya patron sendikası TİSK ev sahipliği yaptı. Toplantı sonrası patronlar "dengeli asgari ücret" ve kendilerine verilen asgari ücret desteklerinin devamını istedi.

TKP yaptığı açıklamada bu konuya işaret ederek, "Hep beraber işçiye kaşıkla verip kepçeyle almanın hesabını yapıyorlar. Asgari ücret artışından daha fazlasını patronlara aktarmaya devam edecekler. Koç, Sabancı, Cengiz, Limak vd. sermaye grupları ellerini ovuşturup mizanseni izlemektedir" dedi.

Açıklama şöyle:

Emekçiler "asgari ücret" zokasını yutmaz

İnsanca yaşanabilecek bir ülke için mücadeleye!

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecekler. Kimler mi?

Masada “yoksulluğu bitirdik” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, işçi düşmanlığı tescilli bir patron temsilcisi ve güdümlü bir işçi konfederasyonu başkanı var. Buradan işçiye asgari ücrette müjde çıkmaz.

Hep beraber işçiye kaşıkla verip kepçeyle almanın hesabını yapıyorlar. Asgari ücret artışından daha fazlasını patronlara aktarmaya devam edecekler. Koç, Sabancı, Cengiz, Limak vd. sermaye grupları ellerini ovuşturup mizanseni izlemektedir.

Ancak daha önemlisi, asgari ücret yıllardır ülkemizde ücretlerin genel seviyesini düşürmek için temel araç haline getirilmiştir. Ortalama ücretler, asgari ücret seviyesine giderek yaklaşmaktadır.

Patronların cebini şişirmek için kurulan teşvik sistemi, patronları işçiyi asgari ücrete çalıştırmaya teşvik etmektedir.

İktidarın yerli ve yabancı sermayeye yaptığı yatırım çağrılarında ucuz işçilik hâlâ en büyük kozudur.

Öte yandan ülkemizde asgari ücretin, ücretlerin asgari düzeyini belirleme işlevi yoktur.

Salgında milyonlarca emekçi, ücretsiz izne gönderildiği ve patronlar kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı için asgari ücretin çok altında bir gelirle yaşamak zorunda bırakılmışlardır.

Esnek ve kısmi zamanlı çalışmanın yaygınlaşması da ücretlerin bir kısım çalışanlar için asgari ücretin altına inmesine yol açmıştır.

Kayıtdışı çalışan emekçiler ise yıllardır asgari ücretin altında kazanmaya ve bu zor koşullarda hayatını idame etmeye çalışmaktadır.

Sadece işsizler değil, çalışmakta olan ya da işsizden sayılmayan geniş kitleler açlık sorunuyla karşı karşıyadırlar. Yoksulluk sınırı 8 bin TL’nin üzerine çıkmıştır.

Bu gerçekler ortadayken, muhalefetin de belirlenecek asgari ücret için yoksulluk sınırının yarısına dahi ulaşmayan rakamlar önermesi utanç vericidir. Hep birlikte asgari ücret mizanseninde rol kapma yarışına girmişlerdir.

Ücretin asgarisi için mücadele edilmez.

TKP emeğiyle geçinenleri; insanca yaşanabilecek, herkesin çalışma hakkının olduğu, eğitim, sağlık, barınma ve ısınma gibi en temel hakların ücretsiz ve eşit olarak sağlandığı bir ülke için mücadeleye çağırmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi