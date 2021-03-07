Asgari ücret artışı teklifiyle dalga geçen ABD'li senatörü eleştirmek 'cinsiyetçilik'miş

ABD'de Arizona Eyaleti'nin Demokrat Partili Senatörü Kyrsten Sinema ülkede asgari ücretin 15 dolara kademeli olarak yükseltilmesi hakkındaki yasa tasarısı görüşülürken, abartılı bir el hareketiyle tasarıya dalga geçerek ret oyu vermesi tepki çekti.

Saatlik asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesine "bütçe mevzuatına ilişkin kurallara uymadığını" öne sürerek karşı oy kullanan sekiz Demokrat senatör arasında bulunan Senatör Sinema'nın sözcüsüyse, eleştirenleri "cinsiyetçi" ilan etti.

Sinema, 2009'dan beri yükseltilmeyen asgari ücretin yükseltilmesi önerisiyle böyle dalga geçmişti.

Senatör Sinema'nın Sözcüsü Hannah Hurley, asgari ücretin artmasını teklif eden yasayla ilgili dalga geçen tutumu konusunda bir açıklama yapmazken, Demokrat Senatör'ü eleştirenlerin amaçlarının "Kadın bir senatörün vücut dili, kıyafetleri veya fiziksel tavrı hakkındaki yorum yapmak" olduğunu savundu. Olaya ilişkin Huffington Post'un sorularını yanıtlayan sözcü, bu tarz yorumların ciddi bir basın kurumuna ait olamayacağını söyledi.

ABD'de 2009'tan beri geçerli olan 7,5 dolarlık asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesi uzun süredir gündeme getirilen bir talepken seçimler öncesinde Demokrat Parti de asgari ücreti 15 dolara yükseltme vaadinde bulunmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden asgari ücret konusunda 'eli kolu bağlı' olduğunu savunmuştu.

Senato'da Senatör Bernie Sanders'ın 15 dolarlık asgari ücret teklifi üzerine yapılan oylama sırasında Cumhuriyetçilerin tamamı asgari ücretin artmasına karşı oy kullanırken 8 Demokrat senatör de karşı oy kullandı.

Brookings Enstitüsü'nün bir raporuna göre 800 binden fazla Arizona sakini teklif edilen 15 doların altında maaş alıyor.

Sinema kendisini savunmak için yaptığı açıklamada 2006 ve 2016 yıllarında eyaletinde asgari ücret artışlarına destek verdiğini ve “Daha iyi ücretlerin yaratabileceği farkı” bildiğini iddia etti. Senatör, Senatonun, federal asgari ücret hakkında "açık bir tartışma yapması gerektiğini" savundu.

ABD'de Covid-19 yardımı paketi geçtiğimiz gün kabul edilmişti. Seçimlerden önce Demokratlar paket içerisine 2 bin dolarlık destek dahil etmeyi vaadederken sadece bin 400 dolar dahil ettiler.