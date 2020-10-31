Asansör kabini 13’üncü kattan düştü: Beş işçi yaralandı

Fatsa’da inşaat halindeki bir binanın asansör kabininin 13’üncü kattan düşmesi sonucu içindeki beş işçi yaralandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde akşam saatlerinde inşaat halindeki 16 katlı binada çalışan işçiler, bulundukları kattan inmek için asansöre bindi. Asansör, henüz bilinmeyen nedenle 13’üncü kattan yere çakıldı.

DHA'nın aktardığına göre olay yerine gelen sağlık görevlileri, asansörün düşmesiyle yaralanan İdris Çörtük, Erkan Acısı, Hüseyin Kavaklık, Onur Kavaklık ve Okan Kavaklık’ı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İşçilerin tedavisi sürüyor.