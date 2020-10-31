Asansör kabini 13’üncü kattan düştü: Beş işçi yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde akşam saatlerinde inşaat halindeki 16 katlı binada çalışan işçiler, bulundukları kattan inmek için asansöre bindi. Asansör, henüz bilinmeyen nedenle 13’üncü kattan yere çakıldı.

DHA'nın aktardığına göre olay yerine gelen sağlık görevlileri, asansörün düşmesiyle yaralanan İdris Çörtük, Erkan Acısı, Hüseyin Kavaklık, Onur Kavaklık ve Okan Kavaklık’ı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İşçilerin tedavisi sürüyor.