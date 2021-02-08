Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin 251. sayısı, “Aşağı Bakmayacağız” manşetiyle bugün okuyucuyla buluşuyor.

AKP’nin Boğaziçi’ne rektör ataması üzerine beş hafta önce başlayan eylemler, öğrencilere gösterilen orantısız polis şiddetiyle birlikte geçtiğimiz hafta yeniden ülke gündemine oturdu. Boyun Eğme dergisinin bu haftaki sayısı da öğrencileri, akademisyenleri ve dayanışma yankılarıyla Boğaziçi direnişini ele alıyor.

Düzen siyaseti LGBT'leri hedef gösteriyor

Geçtiğimiz hafta Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından hazırlanan sergide üzerinde Kabe’nin de olduğu bir resmin yer almasına gösterilen tepkiler, AKP gericiliğinin alışıldık, LGBT’leri hedef alan kampanyasına dönüştü. Yetmedi, CHP de “mukaddes değerlerimiz” diyerek bu saldırıya ortak oldu. Peki düzen siyasetinin hiç bitmeyen bu nefret söylemi LGBT’leri nasıl etkiliyor? Boyun Eğme’nin 251. sayısında konuyla ilgili bir değerlendirme yapılıyor.

Suçlu sel mi, bu düzen mi?

Geçen haftanın bir diğer gündemi de İzmir’de yaşanan sel felaketiydi. Her felaketin ardından oynatılan “kaderci” film bir kez daha döndü; valilik ve belediye bu kez de suçu yağışa attı.

Oysa meteoroloji uyarmıştı. Yağış bekleniyordu. Neden felakete dönüştü? Cevabı bu haftaki Boyun Eğme’de.

Suriyeli ve Türkiyeli işçiler birlikte

Bu haftaki sayının Emek-Sermaye sayfalarında Suriyeli patronlarının ne akrabacılıkla, ne milliyetçilikle birbirlerine düşürmeyi başaramadığı Gebze Amana Foods işçileri var. Gıda işçileri birlik oldu ve sendikalaştı. Bir diğer mücadele haberiyse, Denizli’nin sayılı zenginlerinden olan patronlarına karşı, ödenmeyen ücretleri için Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelen Pamukkale Turizm işçilerinden.

Bu haftanın Hukuk Köşesi ise, marketlerdeki kuralsızlığa ve keyfiliğe karşı, Türkiye’nin dört bir yanından Birlik Sendikası’nda örgütlenen market işçilerinin sorularına ayrılıyor.

Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.