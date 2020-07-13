Artvin'de selde kaybolan araçtaki 3 kişinin cesedi bulundu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan üç kişinin cesedine ulaşıldı.

Haber Merkezi

Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan otomobile ulaşıldı.

Otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Daha önce de bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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