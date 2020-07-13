Artvin'de selde kaybolan araçtaki 3 kişinin cesedi bulundu

Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan otomobile ulaşıldı.

Otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Daha önce de bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.