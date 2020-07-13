Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan otomobile ulaşıldı.
Otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Daha önce de bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Artvin'de selde kaybolan araçtaki 3 kişinin cesedi bulundu
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan üç kişinin cesedine ulaşıldı.
Haber Merkezi
Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan otomobile ulaşıldı.
Otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Daha önce de bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.