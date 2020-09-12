Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, Murgul-Damar yolunun 3. kilometresinde devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaynar (45) olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Murgul ve Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kaynar'ın cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Murgul Kaymakamı Kemal Balaban da kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.