Artvin Yusufeli’nde HES için acele kamulaştırma

Bugün resmi gazetede, Özgüven Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Artvin Yusufeli, Bıçakçılar köyü sınırları içindeki 5 taşınmazın acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

Artvin, yıllardır HES kuşatması altında. Yusufeli’nde yapılan ve yapılması planlanan bölge Türkiye’nin çok az yerinde bulunan dağ keçileri, dağ horozu, Kafkas Semenderi ve 12’si endemik 142 kelebek türü ve tehlike altında olan 21 tür bitki olduğu belirtiliyor.

Köylüler, topraklarını ve yaşam alanlarını enerji şirketlerinin saldırısına karşı koruyabilmek amacıyla yıllardır mücadele veriyor.

Bugün acele kamulaştırılmasına karar verilen Yusufeli ilçesinde iki ayrı enerji şirketi, hukuksal süreç bile tamamlanmadan köylülerin bütün direnişlerine karşın yapım çalışmalarını sürdürüyor. Artvin İlinde işletilen 32 HES santralında yılda 4.191 GWh elektrik üretiliyor. Ayrıca 7’si yapım aşamasında; 6’sı ön lisans almış 13 projenin hazırlıkları sürüyor. Bunların dışında 10 adet yeni HES planlanıyor.