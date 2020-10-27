'Artış durdurulamazsa İstanbul'u felaket bekliyor'

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç bir basın toplantısı düzenlendi.

'Dünya genelinde benzer bir tablo var'

Hem Türkiye'de hem de dünyada yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19) pandemisinin önemli bir dönemecinden geçildiğinin belirtildiği basın açıklamasında, "Salgın eğrisine baktığımızda Türkiye’nin salgının birinci dalgasını bile baskılayamadan mevsimsel grip dönemine yüksek bir hasta yüküyle girdiğini görmekteyiz. Dünya genelinde de benzer bir durum söz konusu olup salgının giderek artışı özellikle Avrupa kıtasında yeniden kapanmaları gündeme getirmiştir" denildi.

'Artış durdurulamazsa felaket bekliyor'

Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da salgının Nisan ayında en büyük pikini gösterdiği, Haziran’da vaka sayılarının azaldığı, ancak yaşamın hızla “normalleşmeye” geçirilmesi ile vaka sayılarının tekrar arttığı vurgulanırken, "Ekim ayında 1. dalganın ikinci büyük pik dönemine girilmiştir. Covid-19 pandemisi sürecinde tüm ülkede vaka artışı devam ederken İstanbul’da çok daha hızlı bir artış olduğu, bu artışın durdurulamadığı bir durumda ise İstanbul’u tam bir felaketin beklediği görülmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

İstanbul hem nüfusun kalabalık olması hem de nüfus yoğunluğunun çok fazla olması sebebiyle, vaka sayısındaki artışın çok daha dramatik boyutta gerçekleşeceği özelliklere sahiptir. Yoğun çalışma yaşamının devam ettiği İstanbul'da hem sağlık çalışanlarını hem de halkımızı kış döneminin başlaması, hava kirliliğinde artış ile birlikte zor günler beklemektedir.