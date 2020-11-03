'Artık Erdoğan'ın sokakta yürümesi kolay değil'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü'den İsmail Saymaz'a açıklamalar yaptı.

Ülkenin ekmeğe muhtaç hale geldiğini, Erdoğan'ın tabloyu görmediğini söyleyen Babacan, "Erdoğan topluma karışamıyor. Çok yaklaşılamıyor, kendisi de yaklaşmıyor. Tepkiden korkuyorlar belli ki. Kolay değil, bizim yürüdüğümüz gibi her yerde yürümek. Mesela Diyarbakır caddelerinde yürüsün. Bilemiyorum çok kolay olmayabilir. Önce etrafını boşaltmaları gerekir" dedi.

Bir zamanlar içinde bulunduğu partinin korku kaynağı haline geleceğini hiç düşünmediğini söyleyen Babacan, "Fakirleşmeyi kapatmak için güvenlik meseleleri bulmaları gerekecek. Başka türlü fakirliğin üzeri kapatılamaz" derken, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ'a da kısmen böyle baktığını dile getirdi.

Dövizdeki artışa ilişkin de konuşan Babacan, ya kurun serbest bırakılacağını ve arkasından büyük enflasyon dalgası geleceğini ya da sert faiz artırımı yapılacağını dile getirdi.

S-400'lerin stratejik anlamı olmadığını, F-35'lerin de parası verilip kullanılamadığını söyleyen Babacan, 2021 veya 2022'de erken seçim geleceğini söyledi.