'Artık Covid-19 testini pozitiften negatife çeviren bir şebeke var'

Salgın önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarında istenen test sonucunu pozitiften negatife çeviren bir şebeke olduğu öne sürüldü.

Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, kimi belgeler yayımlayarak süreci anlattı.

Yılman'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yurt dışına çıkışta PCR testinin yani koronavirüs testinin şart olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bazı ülkelerin 72, bazılarının ise 48 saat evvelinden yapılma koşulu getirdiği bu testle ile ilgili duyduklarım karşısında şoka girdim.

Nasıl duydum, nereden duydum geçelim.

Ancak paylaştığım belgelere bakarak siz de göreceksiniz ki…

Artık memleketimizde PCR testini pozitiften negatife çevirebilen bir şebeke de var.

Şöyle işliyor süreç...

En az 48 saat öncesine ait PCR testinizin sonucu için başvuruda bulunuyorsunuz. Ve bir devlet bankasına testin ücretini yatırıyorsunuz.

Sonra da dekontla gidip test için yetkili kılınan hastane veya laboratuvarlarda numune veriyorsunuz.

Ve sonuç daha size haber verilmeden sisteme yükleniyor.

Pozitif ise zaten Sağlık Bakanlığı’ndan aranıyorsunuz ve her şey ona göre işliyor.

Negatif ise posta kutunuza gelen sonucun bir çıktısını alıp uçuşa öyle gitmeniz söyleniyor.

Çünkü İngilizce olan test sonucunu önce Türkiye çıkışında sonra da giriş yaptığınız ülkenin pasaport kontrolünde gösteriyorsunuz.

Özetle… Bizim bildiğimiz negatif sonucu olan PCR testiniz olmadan değil uçağa binmek, havaalanın kapısından içeri dahi giriş yapmanız söz konusu değildi.

“Di” diyorum çünkü bunu mümkün kılabilen bir imkan da yaratılmış artık ülkede.

Sonucunuz pozitif olsa bile önemi yok çünkü ekstra bir efor sarf ederek testinizi negatife çevirecek bir organizasyon kurulmuş.

Bu skandalı ispat eden iki test sonucu elimde.

Bu belgeleri paylaşıyorum.

Ancak skandalın boyutunun bundan çok daha fazla olduğuna da dikkatinize çekiyorum.

Sarah Alqoobaa adlı Kuveytli, Ekim ayının 15’inde Ataköy’de bir hastaneye saat 06.00'da PCR için numune veriyor.

Sonuç 23.47'de “pozitif” olarak sisteme yükleniyor.

Ancak biletinin yanmasına razı gelmeyen, yani her ne olursa olsun ülkesine dönmek isteyen Covid-19 pozitif hasta için devreye giriliyor.

Ertesi günü, yani 16 Ekim’de bir başka hastaneye saat 14.22'de müracaat yapılıyor ve numune veriliyor.

Ancak normalde en az 8 saatte sonuç alınabilen PCR testinin negatif olan sonucu yaklaşık 40 dakika sonra hastaya İngilizce olarak teslim ediliyor.

Ve o hasta, yani Sarah Alqoobaa adlı yabancı ertesi günü yani 17’sinde Jazere Airways’e ait uçakla ülkesine dönüyor.

Bir diğer vaka ise yine Kuveytli Reem Alazemi…