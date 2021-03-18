Arsuz'da halk eylem yasağına rağmen toplandı, ÇED toplantısını yaptırmadı

Hatay’ın Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi’nde Krommer maden şirketi tarafından yapılmak istenen maden ocağına karşı çıkan halk, bugün planlanan üçüncü ÇED toplantısını da yaptırmadı. Daha önceki iki ÇED toplantısını yaptırmayan halk, kaymakamlığın bugünkü toplantı öncesinde ilan ettiği eylem yasağına karşın Hüyük Mahallesi’nde bir araya geldi.

Mahalleye çıkan yollar jandarma tarafından kesilirken halk ara yollar ve patikalardan geçerek Hüyük köy meydanında toplandı. Halkın karşı çıkmasıyla ÇED toplantısı yapılmadı ve konuya ilişkin tutanak tutuldu.

Hüyük sakinlerinden Zeki Dural, soL’a yaptığı açıklamada süreci şöyle anlattı:

“Arsuz’da dokuz tane maden ocağı kurulacağı duyumunu aldık. Kısa süre sonra ise Hüyük’te bir ÇED toplantısı yapılacağı bilgisi geldi. Bunun üzerine halk gündelik sohbetlerinde bu ocağa karşı olduklarını konuştu, bu bir anlamıyla ocağa karşı örgütlenmeydi.

ÇED toplantısının yapılacağı gün kolluk kuvvetlerinin bütün engelleme çabalarına rağmen bir araya gelmeyi başaran halk toplantının yapılmasını engelledi. Sonrasında ikinci ÇED toplantısı da halkın iradesiyle yapılamadı.

Kaymakamın ‘Madem istemiyorsunuz imza toplayıp getirin’ demesi üzerine 600 imza toplanıp kaymakamlığa teslim edildi. Fakat hemen akabinde bugün (18 Mart) için üçüncü ÇED toplantısı kararı iletildi. Bu karar halk tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Yetmezmiş gibi kaymakamlık kararıyla sadece Arsuz için eylem ve etkinlik yasağı getirildi. Ocağa karşı kararlı bir tutum sergileyen halk bugün yapılması gereken toplantıyı da yaptırmadı ve ÇED heyeti ‘toplantı yapılamamıştır’ diye tutanak tutarak Hüyük’ten ayrılmak zorunda kaldı.”

Ocağa karşı kararlı tutumlarını sürdüreceklerini belirten Dural “Gerek köylümüz gerek Arsuz ilçesi ve kapitalizmin yıkıcılığına karşı Hataylı doğaseverler olarak boyun eğmeyeceğiz, Arsuz’da maden ocağı istemiyoruz” dedi.