Arşivden fotoğraflar yayınladı: 100 yıl öncesini paylaştılar

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 7 Kasım 1920’de açılması vesilesiyle arşivden fotoğraflar yayınladı.

Haber Merkezi

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 7 Kasım 1920’de açıldı. Büyükelçilik, Twitter hesabından açılışının 100. yıldönümü vesilesiyle bugün arşivden fotoğraflar paylaştı.

Sovyet Büyükelçiliği’nin, 1924-25 yıllarındaki yeni bina inşaatından fotoğraflar da paylaşılanlar arasında.