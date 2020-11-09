Arşivden fotoğraflar yayınladı: 100 yıl öncesini paylaştılar

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 7 Kasım 1920’de açıldı. Büyükelçilik, Twitter hesabından açılışının 100. yıldönümü vesilesiyle bugün arşivden fotoğraflar paylaştı.
Sovyet Büyükelçiliği’nin, 1924-25 yıllarındaki yeni bina inşaatından fotoğraflar da paylaşılanlar arasında.
🇷🇺🇹🇷 #Ankara'da Sovyet #Rusya Büyükelçiliği'nin açılışının 100. yıl dönümü vesilesiyle @mfa_russia arşivlerinden tarihi fotoğrafları paylaşıyoruz:— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) November 9, 2020
📷 Sovyet diplomatik misyonunun (şimdiki Rusya Ticaret Temsilciliği) krokisi ve inşaatı (1924, 1925 yılları) pic.twitter.com/jwLSLmVUIi