Arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar uyarınca, koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle, hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ithalatında son 2 aydır gümrük vergisi sıfırlanan buğday, arpa ve mısır için bu kararın geçerlilik süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.

Yardım yapılacak

Türkiye, Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat yardımı yapacağı duyurulmuştu. Tedarik için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü görevlendirilmişti.

Yardım duyurusu ile yardım için belirlenen benzer ürünlere gümrük vergisinin sıfırlanması dikkatlerden kaçmamıştı.