Arnavutluk'ta havayolu işçileri grevde: Başbakan işçileri tehdit ediyor

65 Albcontrol kontrolörünün grevi ile Arnavutluk'un tek uluslararası havalimanında uçuşlar durduruldu.

Bağımsız Hava Trafik Kontrol Sendikası, Albcontrol'da maaşların düşürülmesine karşı grev kararı almıştı. Sendika firmada işçi haklarına yönelik büyük bir kıyımın gerçekleştiğinin altını çizdi.

Grevin başlamasını takiben polis "AlbControl" ofislerine iki grup gönderdi. Ofisin yakınında iki polis minibüsü konumlandırıldı.

Polis "güvenlik gerekçesiyle" işçileri kuşatırken ordu da polise takviye yaptı.

Rama'dan işçilere tehdit

Başbakan Edi Rama "Organizatörler ihbar edildi" diyerek işçilere "Eğer işe dönmezseniz yatacak yer bulamayacaksınız" diye tehditler savurdu.

Rama ayrıca "sizi bu çılgın oyuna dahil edip ateşe atanlardan uzak tuttuk" diyerek işçilerden grevi bırakmalarını istedi.

Rama yarın işe gitmeyenlerin "Albcontrol'de yatacak yer" bulamayacaklarını söyleyerek işçileri suçlu ilan etti.