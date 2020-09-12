Arnavutluk ve Kosova birleşmiş basketbol federasyonları ligi kuruldu

Tek bir birleşik Arnavut ve Kosova basketbol ligi için iki taraf da imza attı. Önümüzdeki ay en iyi dört Arnavut ve en iyi dört Kosova takımının katılacağı şekilde basketbol ligi başlayacak.

Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen imza törenini takiben Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk ve Kosova'nın diğer spor dallarında da aynı modeli izlemesini umduğunu söyledi.

AB menşeli BRIN'in haberine göre Rama, "Bu lig rekabet seviyesini yükseltiyor ve maçlarda daha kaliteli olma imkanı sağlıyor" dedi ve "Neden daha önce başlatılmadığı ya da neden sadece basketbolda yapılmış olması garip görünüyor, ama elbette bu fikirler bir süredir vardı ve bu dilekler için bir olgunluk dönemine ihtiyacımız vardı" diye ekledi.

Birleşme planları ilk olarak bu yılın başlarında gündeme getirildi.

Kosova Basketbol Federasyonu Başkanı Arben Fetahu, çabayı “büyük bir proje” olarak selamlayarak, sonuçlandırılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fetahu “Bunun özel bir lig olacağına ve genel olarak Arnavut basketbolunu tanıtacağına inanıyorum. Fetahu, ilk günden beri engellerimiz vardı ama durmadık ve hepsini aştık" dedi.

Arnavut Basketbol Federasyonu Başkanı Avni Ponari'yse, 2007 yılında Arnavutluk federasyonunu devraldığından beri amacının birleşik bir basketbol ligi olduğunu söyledi.

Ponari, "Şimdi bu lig her taraftan destek kazandı ... Bu ligin Arnavut basketbolunu başarıya götüreceğine inanıyorum" dedi.

Anlaşma imzalandığı gün, yeni lig bir yönetim kurulu ve bir yönetici seçti.

Birleşme, törende hazır bulunan FIBA ​​Avrupa Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirel tarafından memnuniyetle karşılandı.

Demirel, “Basketbolun artık ilgiyi artırmak için yeniliklere ve yeni işbirliği şekillerine ihtiyacı olduğu kadar rekabetin seviyesini de artırması gerekiyor” dedi.

Kosova, 2015'te FIBA'ya kabul edilmişti.