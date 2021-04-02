Arnavutluk Polisi, baskınlarda 'cephanelik' buldu

Arnavutluk'un başkentindeki 18 noktaya yapılan polis baskınları sonucunda suç çeteleri tarafından kullanılan çok sayıda saldırı tüfeği, keskin nişancı tüfeği, tank savar ve bir çok yüksek teknolojili silah ele geçirildi.

Arnavutluk Polisi Perşembe günü başkent Tiran'da organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğuna inandıkları 18 yasadışı silah deposuna baskın dzenledi ve beş kişiyi tutukladı. İki kişiyse hâlâ aranıyor.

Arnavuluk menşeli Lajmi Fundit'in aktardığına göre "Kompleks" kod adlı polis operasyonu, silahlar ve patlayıcılarla ilgili geçmişte çözülmemiş üç suçun ortaya çıkarılmasına da yardımcı oldu.

Keskin nişancı tüfekler, tanksavar silahları ve polis ve ordu telsizleri gibi farklı türden silahlar bulup ele geçirdiklerini söyleyen polis sözcüsü şöyle konuştu:

"Polis, çeşitli silah türlerini ele geçirdi - keskin nişancı tüfekleri, tanksavar silahları, Kalaşnikoflar, tabancalar, susturucular, polis ve ordu telsizleri, keskin nişancılar için termal optikler, silahları ve şarjörleri değiştirmek için çeşitli parçalar, artı ikisi zırhlı olmak üzere yedi araç”

Operasyon sırasında, yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığı'nın daha önce tutuklama kararı verdiği Paris Prenga, Bledar Deda ve Flor Abazi adlı üç kişi yakalandı. Sokol Gjura adlı dördüncü bir kişi, birkaç hafta önce Arnavutluk'tan ayrıldığı için hakkında arama kararı çıkartıldı.