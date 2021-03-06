Arnavutluk Başbakanı: Koronavirüs hastaları oy kullanamaz

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Covid-19'a yakalananların 25 Nisan seçimleri için "evde kalmaya devam etmeleri" ve oy kullanmaya çalışmamaları gerektiği yönünde bu hafta başında bir açıklama yaptı.

Rama Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Test sonuçları pozitif çıkanlar için diğer tüm ülkelerin yaptığını yapacağız ... Bu bir soru değil, onlar evde kalmalı ve kendi kendini karantina altına almalı" dedi.

Şu anda Arnavutluk'ta yaklaşık 35 bin aktif Covid-19 vakası bulunuyor. Ülkede Şubat ayından itibaren günlük yeni vaka sayısı binin üzerinde seyretmeye başlamıştı.