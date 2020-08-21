Arnavutluk artan vakalara rağmen Eylül'de okulları açacak

Covid-19 vakalarının arttığı Arnavutluk'ta 14 Eylül günü okullar yeniden açılacak. Arnavutluk Milli Eğitim Bakanlığı Çarşamba günü, yeni öğretim yılının 14 Eylül'de başlayacağını duyururken, bazı ilkokul öğrencileri Mart ayında kaçırılan bazı derslerin telafi edilmesi amacıyla ek bir program için 31 Ağustos'tan itibaren sınıflara geri dönecekler.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Dersler katı hijyenik ve sıhhi protokoller izlenerek ve sosyal mesafe korunarak yürütülecektir" dedi.

Halihazırda aşırı kalabalık olan okullarda dersler sosyal mesafe koşulları yaratmak için vardiyalı olarak görülecek.

Arnavutluk günlük ortalama 150 yeni vaka kaydediyor. Haziran ortasından bu yana, ülkede iyileşmelerden daha fazla yeni enfeksiyon görüldü, bu da aktif vaka yükünün arttığı anlamına geliyor.

Arnavutluk'ta eğitim sistemi pandemiden önce, Kasım 2019'da ülkeyi sarsan depremden de ağır darbe aldı. Şu anda depremin neden olduğu hasar nedeniyle kapanan veya kısmen kapanan yaklaşık 96 okul var. Kasım 2019'daki depremden sonra yaklaşık 40 bin öğrenci etkilendi.

Arnavutluk'un yoğun nüfuslu orta kesimindeki bölgelerdeki yaklaşık 20 bin öğrencinin depremden zarar gören okullardan diğer okullara nakledilmesi sonucunda salgın sırasında daha fazla zorluk ortaya çıktı.