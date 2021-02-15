Arkeologlar 5 bin yıllık dev bir bira fabrikası keşfetti

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Abidos antik kentinde çalışma yapan arkeologlar 5.000 yıllık dev bir bira fabrikası keşfettiler.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, bira fabrikasının muhtemelen MÖ 3100 civarında Kral Narmer dönemine kadar uzandığı belirtildi. Bu, keşfi Abidos'ta bulunan en eski bira fabrikası yapıyor.

Keşfi yapan Mısır-ABD arkeoloji misyonunun direktörlerinden biri olan Dr. Matthew Adams, biranın Mısır'ın ilk kralları için kraliyet cenaze törenlerinde kullanıldığına inandıklarını söyledi.

Mısır Yüksek Eski Eserler Konseyi genel sekreteri Dr. Mustafa Veziri yaptığı açıklamada, bira fabrikasının bira üretimi için sekiz büyük bölüme ayrıldığını, her biri tahıl ve su karışımlarını ısıtmak için kullanılan 40 kil kap içerdiğini söyledi.

Mathew Adams, bira fabrikasının bir seferde 22,400 litre bira üretebileceğini söyledi.

İngiliz arkeologlar daha önce 1900'lerin başında bira fabrikasının varlığı hakkında bulgulara sahip oldular ancak hiçbir zaman kesin yerini saptayamadılar.

2019'da 5 bin yıllık bira mayası keşfedilmişti. Daha sonrasında İsrailli bilim insanları bira hazırlamak için Mısır, Filistin ve Yahudi çanak çömlek parçalarından elde edilen 5.000 yıllık mayayı kullandılar.

2014 yılındaysa Mısır'ın Luksor antik kentindeki arkeologlar, eski bira ustası Honso Em Heb'in yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine ait mezarını keşfetmişti.