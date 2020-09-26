Arjantin'de kira dondurma ve evden tahliye yasağı uzatılacak

Arjantin hükümeti Perşembe günü, Covid-19'un ortasında en savunmasız sektörleri korumaya devam etmek için kiranın dondurulmasını ve tahliye yasağını uzatacağını duyurdu.

Kira dondurma ve tahliyeleri yasaklama kararı, 1 Nisan 2020'de Covid-19 salgınının ilk aşamalarında Cumhurbaşkanı Alberto Fernández tarafından alınan ilk önlemler arasındaydı.

kabine başkan yardımcısı Cecilia Todesca Bocco, konuya dair "İki kararname çoktan yazıldı. Kiracıların yanlarında durmaya devam edeceğiz çünkü bu ayların zor geçtiğini, ailelerin salgın sonucu kaybettikleri tüm geliri henüz geri alamadıklarını biliyoruz" dedi. Yetkili, her iki kararnamenin de cumhurbaşkanlığı imzasının çıkarılmasını beklediğini ekledi.

Kira dondurma ve evden tahliye yasağı uygulama kararı, 1 Nisan 2020'de Covid-19 pandemisinin ülkeye ilk girdiği aşamalarda Cumhurbakaşnı Alberto Fernández tarafından alınan ilk önlemler arasındaydı. Kararname, ev sahiplerine ödeme süresi dolacak Arjantin yurttaşları için önemli bir rahatlama sağlıyor. Normalde kararnamenin 30 Eylül'de sona ermesi bekleniyordu.

Açıklamadan sonra ülkenin kiracılar örgütlenmelerinden Birleşmiş Kiracılar, yaptığı açıklamada, "Kararnamenin uzatılması ve kira yasasının, Federasyonun emlak piyasası tarafından tam uyum sağlayana kadar savunacağı derin koruyucu iki önlem olduğuna" işaret etti.

La extensión del decreto 320/20 está a la firma del presidente.

Medida fundamental para proteger el derecho a la vivienda que defenderemos junto con la ley de alquileres su cumplimiento por parte del mercado inmobiliario.

Gracias @alferdez @SantiCafiero @fvallejoss — Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) September 24, 2020

Ayrıca, Buenos Aires merkezli Birleşmiş Kiracılar kuruluşu, kiracıların ekonomik mücadelelerini incelemek için Arjantin'in başkentindeki insanlarla bir anket yaptı. Çalışma, hanelerin yüzde 37,8'inin Eylül ayının kiralarını kısmen veya tamamen ödeyemeyeceğini gösterdi. Yaklaşık 694 bin 575 mülkte oturan çoğunluk, iki aylık bir borç biriktiriyor. Bu nedenle, bu önlemler alınmadığı için zaten tahliye riski altındaydılar.

Ayrıca kiracı örgütlenmeleri, Temsilciler Meclisi'nden tedbirleri 31 Mart 2021'e kadar uzatmasını istedi.