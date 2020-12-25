Arjantin'de Kilise'den milletvekillerine kürtaj yasağı lehinde oy verme çağrısı

Arjantin Kilisesi Cumartesi günü ülkenin milletvekillerini, Senato'nun kürtajı yasallaştırmak için bir yasa tasarısını kabul edeceği bu hafta kürtaj yasağını sürdürmeye çağırdı.

Buenos Aires'in batısındaki küçük bir şehirde dini bir kutlama sırasında, yerel piskoposlar konferansı başkanı Piskopos Oscar Ojea, "hayır" oyununun "tıp bilimi ve hukuk" tarafından desteklendiğini öne sürdü.

11 Aralık'ta, Arjantin'in alt meclisi, hamileliğin on dördüncü haftasına kadar kürtaja izin veren tasarıyı onayladı. Önümüzdeki Senato oylamasıyla ülkedeki kürtaj yasağının tarihe karışması bekleniyor.

Benzer bir yasa tasarısı 2018'de Arjantin Senatosu tarafından reddedildi. Mevcut yasa yalnızca annenin sağlığı için ciddi bir risk olduğunda veya tecavüz durumunda kürtaja izin veriyor.

Hükümet verilerine göre merdiven altı kürtaj işlemleri anne ölümlerinin önde gelen nedenleri arasında bulunuyor. Uygulamayı yasallaştırmak düzensiz kürtajları sona erdirmek konusunda önemli bir adım.

Salı günü Senato'da hem kürtajın yasallaştırması oylaması olacak hem de hamileliğini sürdürmek isteyen ve ekonomik zorluklarla yüzleşmek için yardıma ihtiyacı olan kadınlara yardım sağlamak için bir yan proje de tartışacak.