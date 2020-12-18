Arjantin'de kadınlardan cinayet protestosu: Adliye ve hükümet binası ateşe verildi

Arjantin'in Mendoza kentinde 14 yaşındaki Florencia Romano'nun öldürülmesini protesto eden kadınlar, kentte bulunan hükümet ve adliye binalarının pencerelerini taşlayarak binaları ateşe verdi.

Kentte Romano'nun öldürülmesine tepki gösteren çoğunluğu kadın yüzlerce kişi adalet talebiyle bir araya geldi.

Protestocuların hükümet önündeki eylemleri sırasında klimanın patlaması sonucunda binanın ikinci katındaki bir ofiste yangın çıktığı kaydedildi. Binanın giriş katında da yangın çıktığı kaydedilirken, üçüncü katın da taşlandığı belirtildi.

Hükümet binasının ardından adliye binası önüne giden protestocuların binayı taşlaması sırasında kent meclisi başkanının penceresinin camı kırıldığı bildirildi. Protestocuların burada da bazı ofisleri ateşe verdiği kaydedildi.

Ükenin diğer kentlerinde de sokağa çıkan kadınlar, cinayete tepki göstererek, polisi kadın cinayetlerine kayıtsızlıkla suçladı.

Arjantin'de yaşanan kadın cinayetlerine öfke çığ gibi büyüyor: kadınlar adliyeyi ateşe verdi ... pic.twitter.com/EDch9jk9AG — Deniz (@denizaks77) December 19, 2020

Cinsel saldırıya uğrayarak öldürüldü

Florencia Romano’nun cansız bedeninde inceleme yapan ekipler, kız çocuğunun cinsel saldırıya direndiğini ardından boğazının kesilerek öldürüldüğünü ve cesedinin ateşe verildiğini tespit etti.

Ülkede, 33 yaşındaki Pablo Ramón Arancibia, sosyal medyadan tanışıp evine davet ettiği Romano'nun katili olmakla suçlanıyor.