Arjantin'de Covid-19'dan oluşan zararı kapatmak için zenginlere vergi geliyor

Arjantin, büyük kişisel serveti olanlar için olağanüstü bir vergiyi onayladı. Önlem, Covid-19 salgınından sonra toparlanmayı finanse etmek için 3.6 milyar dolar elde etmeyi amaçlıyor.

"Milyoner vergisi" diye adlandırılan vergi Senato'da Cuma günü geç saatlerde 42'ye 26 oyla onaylandı. Önlem, 200 milyon pesonun (2,5 milyon dolar) üzerinde kişisel serveti olan Arjantin vatandaşlarını kapsıyor. Ülke dışında sahip olabilecekleri varlıklar da dahil olmak üzere toplam servetlerine en az yüzde 2 oranında artan oranlı bir vergi oranı uygulayacak.

Vergi daha önce Arjantin parlamentosunun alt meclisinden 133 oy ve 115 aleyhte oy alarak geçti.

Yaklaşık 12.000 kişinin bu vergiyi ödemesi gerekecek ve ülkenin en zengin 380'inin toplam tutarın yarısından fazlasını karşılaması bekleniyor.

Hükümet, tıbbi malzemeler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, sosyal projeler, öğrenci bursları ve doğal gaz keşifleri için harcanmak üzere 3.6 milyar dolar kadar para toplamayı umuyor.

Vergi, Alberto Fernandez'in hükümeti ve onun Frente de Todos (Herkesin Cephesi) koalisyonu tarafından gündeme getirildi ve zengin bireylerin millete “dayanışma ve olağanüstü katkı” göstermesi için bir fırsat olarak tanımlandı.

Arjantin, 2018'de resesyona girdi ve bu durum, Fernandez'in geçen yıl genel seçimlerde selefi Mauricio Macri'yu yenmesinin önemli bir etkeniydi. Arjantin'de yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgını, ekonomik sıkıntılarını daha da artırdı.