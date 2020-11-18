Arjantin Devlet Başkanı'ndan kürtajın yasallaşması için kanun teklifi

Arjantin'de sadece tecavüzle oluşan gebeliklerde ve annenin sağlığının tehlikede olduğu durumlarda izin verilen kürtajın yasallaşması için Devlet Başkanı Alberto Fernández, Kongre'ye yasa tasarısı sunacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kanun tasarısını sunmadan önce açıklama yapan Fernandez, her yıl en az 40 bin kadının yasa dışı kürtaj kliniklerine gitmek zorunda kaldığını ve ardından yaşadıkları sağlık problemleri sebebiyle hastanelere başvurduğunu söyledi.

Aralık ayında devlet başkanı olan Fernandez, seçim kampanyası sırasında da kürtajın yasal olmamasını "kamu sağlığı sorunu" olarak tanımlamıştı.

Ülkede 2018'de kürtajın yasalaşması için geniş çaplı protesto gösterileri yapılmış, hükümet desteği olmasa da Senato'ya gebeliğin 14 haftasına kadar kürtajı yasallaştırmayı öngören kanun tasarısı gitmişti. Kilisenin sert şekilde karşı çıktığı yasa tasarısı kabul edilmemişti.