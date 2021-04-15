Arjantin Devlet Başkanı iyileşti: Sputnik V aşısı sayesinde hafif geçirdim

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Covid-19 karantinasının bittiğini ve iyileştiğini duyurdu.

Fernandez, hastalığı Sputnik V aşısı sayesinde hafif geçirdiğini söyledi.

Videolu mesaj yayınlayan Fernandez, "Aşı sayesinde hastalığı hafif bir şekilde atlattım. 12 günlük izolasyonun ardından doktorlar iyileştiğimi söyledi. Hastalığı nerede kaptığım hakkında bir fikrim yok" dedi.

Fernandez'in doktoru, kendisinin bugün göreve başlayabileceğini bildirdi.

Fernandez, 3 Nisan'da Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.