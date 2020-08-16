Arjantin Covid-19 tedbirlerini 30 Ağustos'a kadar uzattı

Arjantin hükümeti, Covid-19 pandemi nedeniyle yürürlükte olan kısıtlamaların 30 Ağustos'a dek uzatıldığını duyurdu.

Telesur'da yer alan habere göre, ulusa sesleniş konuşması yapan Devlet Başkanı Alberto Fernández, Covid-19 vakalarının arttığı Santiago del Estero ve La Banda kentlerinde kısıtlamaların yeniden artırılacağını belirtti.

Öte yandan, Buenos Aires, Río Gallegos (Santa Cruz), Río Grande'de (Tierra del Fuego) ve Jujuy eyaletinin dört bölgesinde sosyal mesafe ve karantina koşullarının aynı kalacağı kaydedildi.

Fernández, söz konusu kararın vakaları azaltmak ve kamu sağlığı sistemine aşırı yük binmesini engellemek amacıyla alındığını söyledi. Yetkililere göre, ülkede hastane yatağı kapasitesinin doluluk oranı yüzde 68 olurken, başkent Buenos Aires'te bu oran yüzde 75 oldu. Hastanelerde 25 binden fazla insanın bulunduğu aktarıldı.

Fernández, "Sizden bu bilgileri unutmamanızı istiyorum, çünkü dar boğazdan geçiyoruz. Vakalarda artış olması durumunda bu sayılar artar. Ben belirlediğimiz hedeflere ulaşmak istiyorum. Hedef, hastalanan hiçbir Arjantinlinin tedaviden mahrum kalmaması ve devletin hak ettiğiniz tedaviyi sağlaması" diye konuştu.

Fernández, vakaların yoğun olmadığı bölgelerde jimnastik, atış, su sporları ve golf gibi bireysel sporların yapılabileceğini söyledi.

Fernández, aşının önümüzdeki yılın başına kadar hazır olmasına dek halka "tedbirli" olma çağrısı yaptı. Fernández, "Meksika'yla birlikte, tüm Latin Amerika'da aşı üreticisi olmayı ve tüm kıtaya çözüm sunabilmeyi başardık" dedi.