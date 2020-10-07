Arınç'tan Fatih Altaylı'ya yanıt

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın başhakemlik yaptığı davada milyonlarca dolar kazandırdığı firmanın yönetimine girdiğini iddia ederken, Arınç'tan söz konusu iddiaya ilişkin açıklama geldi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, başhakemlik yaptığı davada milyonlarca dolar kazanan şirketin yönetimine girdiği iddiasını yalanladı.

Arınç, şirket tarafından yapılan atamasının tarafınca kabul edilmediğini belirtirken, söz konusu atamanın kabul edilmediğine ilişkin KAP açıklamasını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Arınç'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

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'Hakemlik yaptığı davada milyonlar kazanan şirketin yönetimine girdi'