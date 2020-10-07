Arınç'tan Fatih Altaylı'ya yanıt

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, başhakemlik yaptığı davada milyonlarca dolar kazanan şirketin yönetimine girdiği iddiasını yalanladı.

Arınç, şirket tarafından yapılan atamasının tarafınca kabul edilmediğini belirtirken, söz konusu atamanın kabul edilmediğine ilişkin KAP açıklamasını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Arınç'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: