Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, 4 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve 3 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın da tutukluluğunu eleştirirken, "Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bile demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti" dedi. Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" ifadesini kullandı.

Habertürk'te Nagehan Alçı'ya konuşan Arınç, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla ilgili "Devran kitabını okudum, belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" yorumunu yaptı.

İş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Albayrak açıklaması: 'Gitmezse 30-40 AK Parti Milletvekili ayrılır’ demedim

Albayrak'ın istifasına ilişkin Arınç, "İki iddia da külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti Milletvekili ayrılır’ demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda isim zikretmedik" dedi.

Arınç, Kürt meselesine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. 1980'de Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananlardan sonra hepimizin "Devran" hikayelerinden okumamız lazım. Çözüm sürecinde bazı isimlerin tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da tahliyesi sağlanabilir. Mahkemeler, yargıçlar özgürlükçü düşüncesiler."

