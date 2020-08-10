Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, 3,5 milyon arı ormanlık alana yayıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan arı kovanı yüklü kamyonetin 20 metrelik şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Eren hafif yaralandı. Kovanlarda bulunan yaklaşık 3,5 milyon arı ise ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sürücü Eren sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise koruyucu kıyafetler giyerek yangın çıkma ihtimaline karşı araca ve çevresine su tuttu.

Olay yerinde incelemede bulunan Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya'yı koruyucu kıyafetlerle müdahale ettiği sırada çok sayıda arı soktu. Fenalaşarak bayılan Kaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.