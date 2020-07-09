Ardahan'da ölüm raporunda Covid-19 yazmadığı için baş hekime saldırdılar

Ardahan Devlet Hastanesi'nde 72 yaşındaki bir hasta Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybetti.

Hastanın cenazesini almak için hastaneye gelen hasta yakınları, ölüm raporunda ölüm sebebinin 'bulaşıcı hastalığa bağlı doğal ölüm’ yazdığını görünce Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Tuğrul'a ölüm raporunda neden Covid-19 yazmadığını sordu.

Tuğrul'un prosedür gereği son raporda Covid-19 nedeniyle ölümün gerçekleştiğini belirtmesinin ardından hasta yakınları ''Siz gerçekleri gizliyorsunuz?'' diyerek Tuğrul'a cep telefonu fırlattı. Kafasına cep telefonu isabet eden Tuğrul, tedavi edildi. Başhekim Yardımcısı Tuğrul, hasta yakınından şikâyetçi oldu.