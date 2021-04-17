Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs yayılımını engellemek amacıyla Göle ilçesine bağlı Dengeli köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada Dengeli köyüne giriş çıkışların yasaklanmasına, başta ilçe Jandarma Komutanlığı olmak üzere kolluk kuvvetler ile sorumluluk sahasına bakılmaksızın yeterli ve gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde planlanarak alınmasına ve talimatlara aykırı tutum içerisinde bulunanların adli ve idari olarak cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.