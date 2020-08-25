Ardahan Belediyesi çalışanlarının koronavirüs testi pozitif çıktı: Belediye girişine sınırlama getirildi

Ardahan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yapılan testler sonucunda bazı çalışanların koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Belediye girişlerine sınırlandırma getirildiği belirtilen açıklamada, "Üzülerek belirtiyoruz ki belediyemizdeki bazı personellerimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için acil durum ve zorunlu iş görüşmeleri dışında ziyaretlere kısıtlama getirilmiştir. Anlayışınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz" denildi.