Arçelik’e işçi taşıyan servisin yaptığı kazada ihmaller zinciri ortaya çıktı

Eskişehir’de 2 işçinin hayatını kaybettiği, biri şoför 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ortaya çıkan ayrıntılar emekçilerin hayatını hiçe sayan ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Eskişehir’de 28 Ağustos sabahı Arçelik fabrikasına işçi taşıyan servis aracı yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi. İşçilerden Zuhal Boz (28) ve 2 çocuk babası Hüseyin Bayramoğlu’nun (35) olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, 11 işçi ve servis şoförü yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Mehmet İlik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada yaşamını yitiren işçilerden Zuhal Boz’un ağabeyi Engin Boz, sorumlular hakkında hukuki süreci başlattıklarını belirterek, yaşanan olayın kaza değil cinayet olduğunu ifade etti. Ağabey Engin Boz şunları söyledi:

'Şoför aşırı hızlı kullandığı için daha önce şikayet edilmiş'

“Kardeşimin hayatını kaybettiği kaza 05.30 servisinde gerçekleşiyor. Aracı kullanan şoför, kaza öncesi gece 24.00’da servisini bitirip 01.00’da evine geçip uyuyabilmiş. Sabahki servis için dört saat uyuyup tekrar direksiyon başına geçiyor. Ulaştığımız görgü tanıklarının söylediğine göre şoför, 70 km hızla gitmesi gereken aracı 100 km hızla kullanıyor. Kaza sırasında araçta bulunan işçilerin ifadelerinde yolun boş olduğu ve aracın normalden hızlı gittiği belirtilmiş. Araç boş yolda yönlendirme panosuna çarpıp takla atmış. Aynı şoför daha önce de aracı aşırı hızlı kullandığı için şikayet edilmiş.”

'Şoför uykusuz ve SRC belgesi yok'

“Şoförün SRC belgesi dahi yok. Kazadan sonra aracı kullanan şoförün yanında bulunan bir kişiye ‘Abi ne yapalım, çok uykusuzdum’ dediğini duyanlar var. Emniyetteki ifadelerinde de söylemişler bunu.”

'Daha önce de kaza yapmış'

“Ayrıca Mehmet İlik isimli şoförün yaralama, cinsel istismar gibi suçlardan sabıkası olduğunu ve başka bir otobüs ile kaza yaptığını da öğrendik. Firma böyle birini şoför olarak nasıl işe alıyor anlamıyorum.”

'Aracın trafiğe çıkma izni yok’

“Kazanın yaşandığı araç ise apayrı bir fiyasko. Servisin emniyet kemeri yokmuş, olsa belki de kardeşim hayatta olacaktı. Servis eski bir araç, trafiğe çıkma izni yok normalde. Yapılan son muayenelerinde hız göstergesinin çalışmadığı ve fren sisteminin arızalı olduğu belirtilmiş. Hiç mi bir trafik çevirmesine takılmamış bu süre içinde bilmiyorum.”

'Arçelik firmaya hiçbir uyarı yapmamış'

“Arçelik servis taşımacılığını Kayra Turizm isimli firmaya ihale ile vermiş. Ancak aralarındaki sözleşmeye göre; aracın gerekli koşulları sağlamaması durumunda Arçelik’in Kayra Turizm’e uyarı vermesi gerekiyor. Kayra Turizm’in sürücüye ait SRC belgesini, sabıka kaydını, aracın fenni muayenesi ile ilgili belgeleri Arçelik’e vermesi gerekiyor. Bunca kusur varken Arçelik tarafından hiçbir uyarı yapılmamış firmaya. Bu normal bir trafik kazası değil. Şoför direksiyonda uyuyakalmasaydı, araç nedeniyle yine bir kaza olabilirdi. Biz kardeşim her gün servis ile işe gidiyor sanıyorken meğer her gün tabuta giriyormuş.”