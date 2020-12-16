Arçelik, Hitachi ile imzayı attı: Tam 300 milyon dolar ödeyecek

Arçelik, Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için hisse satın alma sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Hisselerin yüzde 60'ı için Arçelik tarafından 300 milyon dolar ödenecek.

Arçelik'ten KAP'a yapılan açıklamaya "Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında, Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.