Arçelik, Hitachi ile imzayı attı: Tam 300 milyon dolar ödeyecek

Arçelik, Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarına ilişkin anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında çoğunluk hissesi Arçelik'te olacak ve 300 milyon dolar ödenecek.

Haber Merkezi

Arçelik, Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için hisse satın alma sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Hisselerin yüzde 60'ı için Arçelik tarafından 300 milyon dolar ödenecek.

Arçelik'ten KAP'a yapılan açıklamaya "Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında, Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

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Arçelik kârını ikiye katladı

Arçelik ikinci çeyrek kârını 406 milyon TL olarak açıkladı. Şirket geçen yıl aynı dönemde 219 milyon TL kâr etmişti.