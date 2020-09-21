Araştırma: İklim krizinin en büyük sorumlusu zenginler

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarına neden olan kitleleri gelir dağılımına göre inceledi.

Oxfam’ın 1990-2015 yılları arasındaki sera gazı emisyonlarını gelir gruplarına göre mercek altına aldığı araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 1’lik en zengin kesimi, yüzde 50’lik yoksul kesimin iki katından fazla sera gazı emisyonuna neden oldu.

DW Türkçe’de yer alan habere göre 1990-2015 yılları arasında dünyadaki toplam sera gazı emisyonu iki kat arttı. Bu artışta şimdiye kadar düşünüldüğü gibi orta sınıfın değil, özellikle dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’luk kesimi etkili oldu.

Araştırmada, dünya nüfusunun yüzde 10’una tekabül eden 630 milyon kişi, sera gazı emisyonlarının yüzde 52’sinden sorumlu.

En zengin yüzde 1’lik kesimin de tek başına yüzde 15’lik emisyona neden olduğu belirtilen raporda, buna karşı dünya nüfusunun yoksul yüzde 50’lik kesiminin ise atmosfere salınan toplam sera gazının sadece yüzde 7’sinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Oxfam, zengin nüfusun karbondioksit emisyonunun sınırlanması, kamu altyapı yatırımlarının artırılması ve ekonominin iklim dostu önlemlerle yeniden şekillendirilmesi talebinde bulundu.

Oxfam’ın Almanya şubesinde sosyal eşitsizlikler analisti Ellen Ehmke iklim krizinin felaketlere varan sonuçlarının şimdiden pek çok yerde görülebildiğini belirterek, “Bunun sorumlusu, tüketimi teşvik eden, sürekli ekonomik büyüme vaat eden ve dünyayı kazananlar-kaybedenler diye bölen politikalardır” ifadelerini kullandı.

Ehmke, zengin azınlığın tüketim çılgınlığının bedelini en yoksul kesimin ödediğini belirterek, iklim değişikliğinde başta hava trafiği olmak üzere trafiğin en önemli paya sahip olduğunu dile getirdi.

Raporda özellikle de şehir içi arazi taşıtı sınıfındaki SUV’lerin sera gazı salınımındaki rolüne dikkat çekildi. Rapora göre SUV’ler, 2010-2018 yılları arasında sera gazı emisyonlarında ikinci sırayı aldı.