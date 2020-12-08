Arap Karşıtlığı ile bilinen İsrail takımının yeni sahiplerinden biri Arap şeyhi oldu

NY Times’ın yaptığı habere göre, Arap karşıtı, ırkçı taraftarlarıyla bilinen İsrail’in Beitar Jarusalem (Kudüs) takımının artık yeni bir sahibi daha var. Kulübün İsrailli sahibi Moshe Hogeg, kulübün yüzde 50 hissesini Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailelerinden 50 yaşındaki “müslüman şeyh” Hamad bin Khalifa Al Nahyan’a sattı.

İmzaların ardından Hogeg ile Al Nahyan yaptıkları ortak açıklamada “Mesajımız, hepimizin eşit olduğudur. Küçük çocuklara hepimizin eşit olduğunu ve birlikte güzel işler başarabileceğimizi göstermek istiyoruz. Bu mesajın, futboldan daha güçlü olduğunu düşünüyoruz” diyerek, Beitar Kudüs kulübünün bundan böyle ortak bir mülkiyet etrafında yönetilmeye devam edeceğini belirtti.

La Familia ve Arap karşıtı söylem

Öte yandan, Beitar Kudüs takımının aşırı sağcı taraftar grubu olan ve ırkçı söylemleriyle bilinen La Familia grubunun bu duruma ne tepki vereceği tartışılırken, grubun sabıkalı yapısı yeni endişeleri de beraberinde getiriyor. Daha önce, “hiç Arap oyuncuları olmamakla” övünen, “Araplara ölüm” sloganlarını kullanan ve stadyumlarında “Beitar-Sonsuza Kadar Saf” pankartları açan grup, bu satış ile dizginlenmeye de çalışılacak gibi duruyor.

İsrail liginde yer alan diğer futbol takımlarının ve hatta İsrail milli takımının aksine, Beitar Kudüs’te devam eden ‘Arap karşıtı ve ırkçı’ uygulama, La Familia taraftar grubunun şu zamana dek birçok kez ve düzenli olarak ceza almasına sebep olmuştu. Daha önce İsrail milli takımında top koşturan İsrailli Arap futbolcu Abbas Suan için “Bizi temsil etmiyorsun” pankartı açan grup, Çeçen kökenli iki oyuncusunu da protesto etmişti.

Ancak her şeye rağmen, satışın ardından gerçekleşen “Artık nereli olursa olsun, bu takımın kapıları tüm yetenekli oyunculara açıktır. Bu durum, liyakate dayanmalıdır” mesajı ile birlikte takımın futbolcu bileşiminin değişimi mesajı da verilmiş oldu.

Satış sonrası tepkiler

Geçen pazartesi günü Dubai’de gerçekleşen imza töreninden sonra hem Arap hem de İsrail kamuoyundan ise konuya dair farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail basınından Haaretz’de konuya şüphe ile bakan yorumculardan birisinin “Beitar’ın Araplara satılması, Tanrı’nın var olduğunun en açık işaretidir” açıklamasının ardından Arap kamuoyundan da farklı tepkiler geldi. İsrail’in başarılı Arap kulüplerinden Bnei Sakhnin'in genel müdürü Halid Dokhi açıklamasında, karışık duygular içerisinde olduğunu ve “bu durum ırkçı kültürde bir değişikliğe yol açarsa çok faydalı olur. Tersi durumda ise bu para kaybı olacaktır” diyerek konuya farklı bir açıdan yaklaşmış oldu.

Birçok Arap yorumcu konunun tribündeki La Familia ırkçılığının ehlileştirilmesi adına önemli olduğunu vurgularken kimisi ise bu ‘normalleşme’nin hasarlı doğduğunu, İsrail’in böyle bir normalleşme adımına karşı durduğunu ve bu ticari yolu tercih eden Arap şeyhin yaptığı yatırım ve anlaşmanın ‘utanç verici’ olduğunu dillendirdi.

Konuya dair en ilginç yorumlardan birisi ise daha önce Kudüs İbrani Üniversitesi’nde görev yapmış spor tarihi profesörü Moshe Zimmerman’dan geldi. Zimmerman, Beitar’ın sağcı ve ırkçı taraftarlarının kulübün yeni ortağıyla anlaşmanın bir yolunu bulacağını ve BAE Arapları ile diğer Araplar arasında ‘iyi ve kötü Araplar’ kategorisini kullanarak bir tercih yapabileceklerini düşündüğünü ifade etti.

Tüm bunların dışında yeni ortak şeyh Al-Nahyan’ın kulübe yaklaşık 92 milyon dolar yatırım yapacağı konuşulurken, iki ortağın ortak bir söylem tutturması da dikkat çekiyor.

Hogeg, durumu bir fırsata çevirerek ‘Beitar Kudüs kulübünün itibarını düzeltmekten’ bahsederken, kendisine ‘anlaşmanın nasıl gerçekleştirildiği’ sorulan şeyh Al-Nahyan ise şöyle söylüyor:

“Bizi Tanrı bağladı”…

